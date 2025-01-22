2025-01-22 12:27:04 - المصدر: ايشان

لم تسجل أسعار النفط تغيراً يُذكر في التعاملات المبكرة الأربعاء، حيث تترقب الأسواق تأثير إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة، الذي أطلقه في أول يوم من توليه منصبه. وتأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات حول تأثير سياسات ترامب المحتملة على إمدادات النفط العالمية والسياسات الأميركية تجاه قطاع الطاقة، ما يُضيف مزيداً […]

ظهرت المقالة النفط يستقر والأسواق تترقب سياسات ترامب الجديدة أولاً على ايشان.



