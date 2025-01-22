2025-01-22 12:27:04 - المصدر: ايشان

قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية، أمس الثلاثاء، بأن 5 أفيال في حديقة حيوان بالولايات المتحدة ليست بشرا، وبالتالي لا تملك الحق البشري في إطلاق سراحها من حديقة حيوان “شايان ماونتن”. وخلصت المحكمة إلى أن الأفيال “ميسي وكيمبا ولاكي ولو لو وجامبو”، باعتبارها حيوانات غير بشرية، لا يحق لها المطالبة بـ “الحق في الحرية […]

ظهرت المقالة بينها “ميسي”.. محكمة أميركية تقضي بأن “5 أفيال ليست بشرا” أولاً على ايشان.



