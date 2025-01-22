الإعلام الأمني: قتل 3 إرهابيين أحدهم قيادي مهم في صحراء الأنبار

2025-01-22 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، قتل 3 إرهابيين، أحدهم قيادي مهم في صحراء الأنبار.‏

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "بعمل أمني نوعي ومتابعة ميدانية ومراقبة مكثفة استمرت لأسبوع، وبتخطيط وبإشراف مثمر من قيادة العمليات المشتركة وقيادة القوات البرية، وبعد نصب كمين محكم من قبل قوة مشتركة من أبطال اللواء 18 الفرقة الخامسة بالجيش العراقي وحشد الأنبار (قوة شيخ مندول)، تم فجر اليوم قتل 3 إرهابيين، أحدهم قيادي مهم سيتم التعرف عليه لاحقاً من خلال العمل الفني".



وأضافت، أنه "تم تدمير عجلتين للإرهابيين في العملية التي جرت في عمق صحراء الأنبار"، لافتة الى أنه "بحسب المعلومات المتوافرة، فإن الإرهابيين القتلى كانوا يقومون بعمليات ابتزاز وجمع الأموال من الرعاة بحجج واهية".