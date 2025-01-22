"الميركاتو" الشتوية.. تعرف على تعاقدات وانتقالات الأندية العراقية

2025-01-22 12:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أندية دوري نجوم العراق،تعاقدات مع لاعبين محليين ومحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت يوم 5كانون الثاني/ يناير الجاري.

ومن أبرز التعاقدات التي شهدتها الأنديةالعراقية، إعلان نادي الكرمة عن ضم اللاعب منتظر عبد الأمير قادما من الزوراء،فضلا عن تعاقد النادي مع اللاعب أحمد عبد الحسين قادماً من نادي النجف.

وخلال هذا "الميركاتو"، انتقلالمغربي أيوب مودن لاعب الفتح الرباطي، إلى نادي الشرطة على سبيل الإعارة، كماتعاقد نادي نوروز مع المدافع الأردني محمد زريقات قادماً من نادي سلط الأردني.

وعزز لاعب خط الوسط التونسي خميس معواني، كتيبةنادي الكهرباء قادماً من نادي إتحاد بن ڤردان التونسي.

وانضم اللاعب زيدان عبد الجبار، لصفوف ناديالقوة الجوية لتمثيل الصقور خلال الجولات المتبقية من دوري النجوم للموسم الحالي،كما يقترب الحارس مجتبى محمد، من نادي النجف، من التوقيع لنادي القوة الجوية بعدالوصول لاتفاق أخير بين الطرفين.

فيما وقع المدافع النيجيري اندرو ايكافي لناديديالى قادماً من نادي العهد اللبناني.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد حدد فترةالانتقالات الشتوية من يوم 5 من شهر كانون الثاني الجاري إلى يوم 5 شباط المقبل.