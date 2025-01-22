مدرب أسود الرافدين السابق يعتذر عن إكمال مشواره مع منتخب أوزبكستان
2025-01-22 12:35:03 - المصدر: واع
واع – متابعة عبد الرحمن حميد
أعلن المدرب السلوفيني، سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب الأوزبكي لكرة القدم، اعتذاره عن إكمال مهمته مع الفريق بسبب تدهور حالته الصحية.
وذكر بيان للاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " كاتانيتش، قدم اعتذاره عن إكمال مهمته مع المنتخب الأوزبكي بسبب تدهور حالته الصحية"، مبيناً أن" المدرب غاب عن عدة مباريات مهمة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك المباريات ضد منتخبي الإمارات وإيران، بسبب وعكة صحية مفاجئة تعرض لها".
وأضاف أنه" على الرغم من محاولات المدرب للعودة سريعاً، إلا أن حالته الصحية لم تسمح له بالاستمرار في قيادة المنتخب في الفترة الحالية"، مشيراً الى أن" المدرب سيتلقى الرعاية الطبية اللازمة في الوقت الذي سيبحث الاتحاد عن بديل في الفترة المقبلة".
الجدير بالذكر أن كاتانيتش، قاد المنتخب الوطني العراقي من عام 2018 حتى 2020.
أعلن المدرب السلوفيني، سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب الأوزبكي لكرة القدم، اعتذاره عن إكمال مهمته مع الفريق بسبب تدهور حالته الصحية.
وذكر بيان للاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " كاتانيتش، قدم اعتذاره عن إكمال مهمته مع المنتخب الأوزبكي بسبب تدهور حالته الصحية"، مبيناً أن" المدرب غاب عن عدة مباريات مهمة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك المباريات ضد منتخبي الإمارات وإيران، بسبب وعكة صحية مفاجئة تعرض لها".
وأضاف أنه" على الرغم من محاولات المدرب للعودة سريعاً، إلا أن حالته الصحية لم تسمح له بالاستمرار في قيادة المنتخب في الفترة الحالية"، مشيراً الى أن" المدرب سيتلقى الرعاية الطبية اللازمة في الوقت الذي سيبحث الاتحاد عن بديل في الفترة المقبلة".
الجدير بالذكر أن كاتانيتش، قاد المنتخب الوطني العراقي من عام 2018 حتى 2020.