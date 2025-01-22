مفتن يثني على مهنية الحكم العراقي ويدعو لتعزيز السلوك الإيجابي في الملاعب

2025-01-22 12:35:03 - المصدر: واع

بغداد - واعثمن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، المستوى الكبير الذي قدمه الطاقم التحكيمي العراقي في مباريات خليجي 26 في الكويت، مشيداً بمكانة الحكام العراقيين وأدائهم العالي في مباريات كرة القدم.جاء ذلك خلال استقباله الطاقم التحكيمي العراقي الذي شارك بقيادة مباريات بطولة خليجي 26 والمكون من الحكام الدوليين، مهند قاسم وواثق مدلل وأحمد صباح وأحمد كاظم.وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" المستوى الكبير الذي قدمه الطاقم التحكيمي العراقي في مباريات خليجي 26 والسلوك الراقي للحكام الأربعة، ترك أثراً جيداً وانطباعاً إيجابياً لدى المراقبين والمتابعين للبطولة، مشيراً الى الأهمية الكبيرة للحكام بكرة القدم، وبسواها من الألعاب، لأن قراراتهم الصائبة تمنح اللعبة قيمتها، والمتفوّق نصيبه، والجمهور قناعته، وبعكسها ستنعكس الأمور".وأعرب مفتن عن ”احترامه للإدارات المنضبطة، ومرافقي الفرق، وللجمهور الواعي لدوره الموضوعي والمؤثر في نبذ بعض النماذج التي تخرج عن السلوك القويم في المدرجات وبما ينعكس سلباً على المباريات واللاعبين وعلى الصورة التي نتمناها لملاعبنا ودورينا".