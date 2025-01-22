العراق ينتج أكثر من 10 ملايين طن من مادة الأسمنت خلال 2024

2025-01-22 12:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للأسمنت العراقية، يوم الأربعاء، إجمالي إنتاجها المُتحقق من الأسمنت في العام الماضي 2024، مُحققةً نسبة تطور بلغت ( 7% ) مُقارنةً بإنتاجها لِعـام 2023 .

وقال مُدير عام الشركة عقيـل عبـد علـي ردام في بيان اليوم، إن معامل الشركة المُتوزعة في المُحافظات الجنوبية والشمالية والوسطى حققت إنتاجاً إجمالياً لِعام 2024 بلغ ( 10,214,815 ) طناً.

وأوضح أنَّ الزيادة والتطور المُتحقق جاء نتيجة نجاح خُطط الشركة في تحسين الإنتاجية وتعزيز كفاءة العمل لِمُواكبة الطلب المُتزايد على مُنتجات السمنت في السوق المحليـة .