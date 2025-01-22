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العراق ينتج أكثر من 10 ملايين طن من مادة الأسمنت خلال 2024

العراق ينتج أكثر من 10 ملايين طن من مادة الأسمنت خلال 2024
العراق ينتج أكثر من 10 ملايين طن من مادة الأسمنت خلال 2024
2025-01-22 12:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للأسمنت العراقية، يوم الأربعاء، إجمالي إنتاجها المُتحقق من الأسمنت في العام الماضي 2024، مُحققةً نسبة تطور بلغت ( 7% ) مُقارنةً بإنتاجها لِعـام 2023 .

وقال مُدير عام الشركة عقيـل عبـد علـي ردام في بيان اليوم، إن معامل الشركة المُتوزعة في المُحافظات الجنوبية والشمالية والوسطى حققت إنتاجاً إجمالياً لِعام 2024 بلغ ( 10,214,815 ) طناً.

وأوضح أنَّ الزيادة والتطور المُتحقق جاء نتيجة نجاح خُطط الشركة في تحسين الإنتاجية وتعزيز كفاءة العمل لِمُواكبة الطلب المُتزايد على مُنتجات السمنت في السوق المحليـة .

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