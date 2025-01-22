اعتقال أحد مشاهير "التوك توك" في العراق بتهمة المحتوى الهابط والترويج للبعث

2025-01-22 13:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بأن قوة من الأمن الوطني ألقت القبض على أحد مشاهير "التوك توك" من داخل مطعم يعمل فيه ويروج له.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأمن الوطني في الموصل اعتقل أحد مشاهير (التوك توك) والمعروف باسم (درمان)، وذلك داخل مطعم (مندي اليمن) في حي الضباط بأيسر الموصل حيث يعمل فيه ويروج له".

وأوضح، أن (درمان) اعتقل بتهمة نشر محتوى هابط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وأضاف المصدر، أن "الأمن الوطني يحتفظ بمقاطع فيديو تعود للمتهم، تم عرضها على القاضي المختص الذي قرر توقيفه لإكمال التحقيقات اللازمة".

وأكد أن "التحقيقات مستمرة للكشف عن المزيد من التفاصيل حول الأنشطة التي كان يقوم بها المتهم، فيما تتخذ الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة لمواجهة مثل هذه الظواهر التي تؤثر على المجتمع".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.