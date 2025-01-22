الأنبار بلا أماكن ترفيهية.. السكان يسافرون ودعوات لتطوير هذا القطاع

2025-01-22 13:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تفتقر محافظة الأنبار، لوجود أماكن ترفيهيةللعائلات والشباب، ما أدى إلى تزايد الشكاوى من السكان الذين يبحثون عن متنفس يلبياحتياجاتهم الترفيهية والاجتماعية.

وقال محمد حسين، أحد سكان الرمادي، لوكالة شفقنيوز، إن "الأنبار، على الرغم من مساحتها الكبيرة وتاريخها العريق، تفتقر إلىالحدائق العامة والمتنزهات المناسبة للأطفال والعائلات".

وأضاف، "نضطر للسفر إلى محافظات أخرىلقضاء أوقات ممتعة مع العائلة".

من جهته، بين الخبير الاقتصادي، أحمد الكربولي،لوكالة شفق نيوز، أن "قلة الأماكن الترفيهية في محافظة الأنبار تلقي بظلالهاعلى السكان من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تسهم في زيادة الضغوطوتراجع التفاعل الاجتماعي".

وأضاف "بالإضافة إلى تأثيرها السلبي علىالاقتصاد المحلي من خلال تقليل فرص الاستثمار وخلق فرص العمل"، موضحا أن"غياب المتنزهات والمراكز الترفيهية يدفع الشباب والعائلات إلى البحث عنبدائل خارج المحافظة، مما يؤدي إلى هجرتهم".

وتابع أن "هذه المشكلة تشكل تحدياً وأيضاًفرصة استثمارية يمكن أن تُستغل لتحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال إطلاق مشاريعترفيهية متنوعة تلبي احتياجات السكان".

ودعا الكربولي إلى "أهمية تشجيعالمستثمرين وتقديم تسهيلات حكومية لإنشاء متنزهات ومراكز ترفيهية، إضافة إلى دعمالفعاليات الثقافية والمجتمعية لتعزيز الترابط الاجتماعي وتحسين جودة الحياة فيالمحافظة".

وفي السياق، تؤكد سعاد محمد، وهي أم لثلاثةأطفال من مدينة الفلوجة، أن "غياب الأماكن الترفيهية يجبر الأطفال على البقاءفي المنازل أو اللعب في الشوارع، مما يعرضهم للخطر ويحرمهم من الأنشطة الصحيةوالمفيدة".

وتوضح، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك حاجةماسة إلى مشاريع شاملة لإنشاء متنزهات ومرافق ترفيهية".

وتواصلت وكالة شفق نيوز، مع الجهات المعنية فيمحافظة الأنبار للحصول على تعليق حول قلة استثمار الأماكن الترفيهية واستغلالها،إلا أنها امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح بشأن الأمر.

ويطالب سكان الأنبار الجهات المعنية بتسريعتنفيذ مشاريع الترفيه والعمل على جذب المستثمرين لتطوير هذا القطاع، كما يقترحنشطاء إشراك المجتمع المحلي في تحديد الاحتياجات ووضع خطط ترفيهية تلائم جميعالفئات العمرية.

وتضم الأنبار العديد من المواقع الطبيعية مثلالمناطق الصحراوية والواحات والأنهار، بالإضافة إلى الساحات العامة والمساحاتالمفتوحة التي يمكن تحويلها إلى مراكز جذب ترفيهية وسياحية، ومع ذلك، تواجه هذهالمواقع تحديات كبيرة نتيجة الإهمال وقلة المبادرات الاستثمارية، مما يحرم السكانمن الاستفادة من إمكانياتها.