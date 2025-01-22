التربية: استرداد مليار دينار لخزينة الوزارة خلال العام 2024

2025-01-22 13:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، استرداد أكثر من مليار دينار عراقي من خلال جهود الشؤون القانونية خلال عام 2024.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "شعبة استرداد الأموال وتحصيل الديون الحكومية في مديرية الشؤون القانونية تمكنت من استرداد أكثر من مليار دينار عراقي خلال عام 2024".

وأضافت أن "عملية الاسترداد جاءت بعد سلسلة متواصلة من المتابعة والتدقيق وتنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة من اللجان التحقيقية وعمليات التضمين، استناداً إلى تقارير المديريات العامة للتربية في مختلف المحافظات العراقية".

وبينت أن "هذه الخطوات تعد أهم مراحل محاربة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات التربوية وسط إشادة وزارية بنزاهة وشفافية الأداء".