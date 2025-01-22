2025-01-22 13:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهرتنتائج الاختيار الأخير لفريق الطهاة العراقيين على مستوى المحافظات، أن 11 من أصل21 طاهياً في المنتخب العراقي هم من الكورد.

وفي هذا الصدد،قال سيروان توفيق، مدير التسويق في هيئة سياحة إقليم كوردستان، في حديث لوكالة شفقنيوز، إنه "بناءً على طلب اتحاد الطهاة العرب، كان من الضروري استحداث نخبةمن الطهاة العراقيين من بين الطهاة الكورد والعرب".

وأشار توفيق،إلى "مشاركة 400 طاهٍ كوردي وعربي في المسابقة، حيث أشرفت لجنة تحكيم متخصصةعلى اختيار الفريق النهائي، وأسفرت النتائج عن اختيار 21 طاهياً يمثلون العراق فيالمحافل الدولية، منهم 11 كوردياً وطاه واحد من الديانة المسيحية في كركوك".

وأضاف توفيق، أن"فريق الطهاة العراقيين سيشارك في عدد من المهرجانات الدولية هذا العام، تشملتونس، الجزائر، تركيا، إسبانيا، وكوريا الجنوبية، مما يتيح لهم فرصة لعرض مهاراتهموتمثيل المطبخ العراقي في الخارج".

وتابع توفيق،قائلاً إن "شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، سيشهد إقامة مهرجاناً خاصاًللأطعمة العراقية في مدينة دهوك، بهدف إبراز تنوع المطبخ العراقي وإحياء التراثالغذائي للبلاد".