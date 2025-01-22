برلمان كوردستان يخفق بعقد جلسة لانتخاب هيئة رئاسته الجديدة ورئيس السن يستقيل

2025-01-22 13:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فشل برلمان كوردستان - العراق بدورته السادسة، اليوم الأربعاء، في عقد جلسته المخصصة لانتخاب هيئة الرئاسة الجديدة في حين أعلن رئيس السن الاستقالة من منصبه احتجاجاً على الإخفاق الحاصل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن برلمان كوردستان لم يتمكن من عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، مبينا أن عدد الحضور كان 26 عضوا فقط من أصل 100 عضو.

من جهته قرر رئيس السن محمد سليمان الاستقالة من منصبه، وقال في مؤتمر صحفي عقده داخل البرلمان وحضره مراسل الوكالة "كما ترون ليس هناك استعدادا لانتخاب الهيئة الرئاسية، ولم يكتمل النصاب، و لست مستعدا للبقاء في هذا المنصب".

وكان برلمان إقليم كوردستان بدورته السادسة قد عقد مطلع شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأول في دورته الجديدة، بحضور مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين.

وفتح البرلمان باب الترشيح لهيئة رئاسة البرلمان، إلا أنه قرر ابقائها مفتوحة بسبب الإخلال بالنصاب القانوني لها بانسحاب عدد من الأعضاء.

وقدّم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشحين اثنين لهيئة رئاسة البرلمان وهما، فالا فريد، وهلگورد شيخ نجيب، كما قدّم الاتحاد الوطني الكوردستاني مرشحين أيضاً، شالاو كوسرت رسول، وميران محمد، أما عن كتلة الجيل الجديد فالمرشح هو كردوان جمال.