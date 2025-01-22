2025-01-22 13:25:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الولايات المتحدة





أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سحب عناصر الخدمة السرية المكلفين بحماية مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، واصفا إياه بـ"الغبي".وأعرب بولتون البالغ 76 عاما والذي عمل مع ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى وكان هدفا لمؤامرة إيرانية مزعومة لاغتياله، عن شعوره بـ"خيبة الأمل ولكن ليس متفاجئا" من هذه الخطوة.ودافع ترامب في تصريحات صحفية في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، عن قراره واصفا مستشاره السابق بأنه "أحمق وغبي".وقال الرئيس "لن نوفر رجال حماية للناس لبقية حياتهم. لماذا يجب أن نفعل ذلك"، مردفا "لا يمكنك أن تحظى بهذا طوال حياتك".وأضاف ترامب "اعتقدت أنه شخص أحمق للغاية، لكنني استخدمته بشكل جيد، لأنه في كل مرة رآني الناس أدخل اجتماعا وجون بولتون يقف خلفي، كانوا يظنون أنه سيهاجمهم، لأنه كان محرضا على الحرب".كما ألغى ترامب التصريح الأمني لبولتون، حيث اتهمه في أمر تنفيذي بالكشف عن "معلومات حساسة تعود لفترة وجوده في الإدارة" في كتاب نشره عام 2020.



