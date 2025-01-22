الداخلية: خطة الزيارة الرجبية تتضمن تسهيلات لحركة دخول الزائرين

2025-01-22 13:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خطتين للتوعية وخدمية بموازاة الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الرجبية، فيما أشارت الى وضع تسهيلات لحركة دخول الزائرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت المباشرة بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، حيث تضمنت الخطة في مرحلتها الأولى، تنفيذ العمليات الاستباقية والتي سبقت الخطة الأمنية، أما المرحلة الثانية فهي فحص وتجريب القطعات على الأرض وتم إعداد خطة مشابهة للخطة المنفذة حالياً، وتضمنت المرحلة الثالثة، دخول الخطة فعلياً وبدأت جموع الزائرين تتجه نحو مدينة الكاظمية المقدسة".

وأضاف أن "الخطة الأمنية شاركت فيها قطعات من وزارتي الدفاع والداخلية وهي الأكبر وأيضا قطعات من الحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية والاستخبارية والتي أمنت بغداد بالكامل"، مشيرا إلى أن "هناك انتشاراً للدوائر الاختصاصية كالمرور والدفاع المدني، كما أن هناك خطة للتوعية وأخرى خدمية بموازاة الأمنية تشترك بها عدة وزارات".

وتابع أن "القائد العام للقوات المسلحة، يشرف على الخطة الأمنية، ولا يوجد أي قطع للطرق مع تسهيل حركة دخول الزائرين"، منوهاً بأنه "في بعض المناطق المحدودة في الكاظمية أو الأعظمية، تفرض الجغرافية في بعض الأوقات، بقطوعات معينة وقتية حسب الحاجة لذلك".

وأكد أن "عدد المواكب كبير حيث بلغ 6 آلاف موكب وفقاً لهيئة المواكب الحسينية في بغداد، وهناك تواصل وتنسيق مع هيئة المواكب الحسينية".