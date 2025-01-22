وفد منتخب الشباب يغادر إلى تايلاند
2025-01-22 13:45:02 - المصدر: واع
بغداد – واع – عبد الرحمن حميد
غادر وفد منتخب الشباب لكرة القدم، ظهر اليوم الأربعاء، متوجهاً الى إلى العاصمة التايلاندية، بانكوك، للشروع بمعسكر تدريبي خارجي تحضيراً للمشاركة في نهائيات أمم آسيا تحت(20) عاماً والتي تحتضنها الصين للفترة من الثاني عشر من شباط وحتى الثالث من آذار المقبلين.
وقال المدير الإداري لمنتخب الشباب، نديم كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العمل جارٍ على تنفيذ برنامج إعدادي متكامل للمنتخب بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، وبالتعاون مع دائرة المنتخبات ومشرف المنتخب."
وأوضح كريم أن " البرنامج يتضمن إقامة معسكر خارجي بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب خوض عدة مباريات تجريبية مع فرق ذات مستوى عالٍ"، لافتاً الى أن" هذا البرنامج يهدف إلى تقييم جاهزية اللاعبين وتحقيق الانسجام اللازم قبل خوض المنافسات الرسمية المقبلة".
وأوقعت قرعة النهائيات الآسيوية، منتخبنا الشبابي في المجموعة الثانية إلـى جانب الأردن والسعودية وكوريا الشمالية.
غادر وفد منتخب الشباب لكرة القدم، ظهر اليوم الأربعاء، متوجهاً الى إلى العاصمة التايلاندية، بانكوك، للشروع بمعسكر تدريبي خارجي تحضيراً للمشاركة في نهائيات أمم آسيا تحت(20) عاماً والتي تحتضنها الصين للفترة من الثاني عشر من شباط وحتى الثالث من آذار المقبلين.
وقال المدير الإداري لمنتخب الشباب، نديم كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العمل جارٍ على تنفيذ برنامج إعدادي متكامل للمنتخب بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، وبالتعاون مع دائرة المنتخبات ومشرف المنتخب."
وأوضح كريم أن " البرنامج يتضمن إقامة معسكر خارجي بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب خوض عدة مباريات تجريبية مع فرق ذات مستوى عالٍ"، لافتاً الى أن" هذا البرنامج يهدف إلى تقييم جاهزية اللاعبين وتحقيق الانسجام اللازم قبل خوض المنافسات الرسمية المقبلة".
وأوقعت قرعة النهائيات الآسيوية، منتخبنا الشبابي في المجموعة الثانية إلـى جانب الأردن والسعودية وكوريا الشمالية.