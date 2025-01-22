شرطة ميسان تزف احد ابطالها الضباط "شهيدا"

2025-01-22 13:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

نعت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، استشهاد العميد محمد حسن عبد الله، والذي نال شرف الشهادة أثناء تأدية الواجب.

وذكر بيان لقيادة شرطة ميسان، تابعته " بغداد اليوم"، إن "الشهيد كان منسوب إلى قسم السيطرات الخارجية، واليوم نال شرف الشهادة أثناء تأدية الواجب المقدس" داعيا البيان أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يكتبه في عليين مع الشهداء والصديقين والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".