2025-01-22 13:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأزمة حادة يعيشها مجلس النواب العراقي، بسبب تعثر أدائه التشريعي والرقابي، والذي يقترب من نهاية دورته التشريعية الخامسة، حيث أصبحت الغيابات المتكررة للنواب والتأجيلات المستمرة للجلسات سمة بارزة في العمل البرلماني. وتكشف إحصائيات حديثة عن غياب نحو 140 نائباً بشكل متكرر، في وقت يوصف فيه أداء المجلس بالضعيف والمنفلت. وأكد النائب محمد عنوز، عضو اللجنة […]

The post أزمة الغيابات وتعثر الأداء تشلان عمل مجلس النواب العراقي appeared first on جريدة المدى.