2025-01-22 13:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، كشف جريمة قتل “غامضة” داخل خزان ماء واعتقال الجناة المتورطين بها. وقالت المديرية في بيان ، إن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة، حيث عثرت على جثة فتاة داخل خزان ماء بلاستيكي مغطى بطبقة خرسانية، وملقى في منطقة نائية. …

