2025-01-22 13:54:04 - المصدر: ايشان

أكد وزير الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للضغط على إيران وفرض التفاوض، مشيرا إلى أن “الأمريكيين دائما ما يتصرفون عكس ما يعلنون”. وقال خطيب في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية، “من الواضح أن الأمريكيين سيُكثفون خطواتهم الجادة للضغط على إيران وتهيئة الظروف لفرض التفاوض، مستخدمين يوميا عروضا […]

ظهرت المقالة وزير إيراني يؤكد ضغط أمريكا على بلاده للتفاوض: يتصرفون عكس ما يعلنون أولاً على ايشان.



