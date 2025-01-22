2025-01-22 13:54:04 - المصدر: ايشان

أخفق برلمان إقليم كردستان العراق بدورته السادسة، اليوم الأربعاء، بعقد جلسته المخصصة لانتخاب هيئة الرئاسة الجديدة فيما أعلن رئيس السن الاستقالة من منصبه احتجاجاً على الإخفاق الحاصل. برلمان الإقليم لم يتمكن من عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، إذ إن عدد الحضور كان 26 عضوا فقط من أصل 100 عضو. من جهته قرر رئيس […]

ظهرت المقالة برلمان كردستان يخفق بعقد جلسته ورئيس السن يستقيل: لستُ مستعدا للبقاء أولاً على ايشان.



