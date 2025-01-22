السوداني يقرر نقل صلاحيات عدد من الوزارات الى محافظة كركوك

2025-01-22 13:55:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة كركوك ريبوار طه، يوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على نقل صلاحيات عدد من الوزارات في الحكومة الاتحادية الى محافظة كركوك.

وقال طه في مؤتمر صحفي مشترك عقده طه مع رئيس مجلس محافظة كركوك ابراهيم محمد الحافظ، ان الموافقة حصلت على نقل صلاحيات 5 وزراء الى المحافظة وعلى رأسهم وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لكثرة المعاملات لسكان كركوك في هذه الوزارة.

وأعرب رئيس الحكومة المحلية عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على موافقته في آخر اجتماع للهيئة التنسيقية بين المحافظات على نقل عدد من صلاحيات الوزارات الى كركوك اسوة بباقي محافظات العراق، وفقا لقانون المحافظات رقم 21 و المادة 45 منه.

كما اشار طه، أن كركوك كانت محرومة من هذا الحق، ولكن بطلب من الحكومة المحلية ومجلس المحافظة في اجتماع الهيئة التنسيقية تمت الموافقة على نقل صلاحيات تلك الوزارات الخمس، مؤكدا أن هذا القرار سيقلل من أعباء مراجعة ومتابعة معاملات السكان في كركوك.

بدوره قال رئيس مجلس محافظة كركوك، خلال المؤتمر ذاته، إن الوزارات التي وافق السوداني على نقل صلاحياتها هي: وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، و والزراعة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، مؤكدا ان هذا القرار سيساهم في تطوير المشاريع الخدمية بمحافظة كركوك.