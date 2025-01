مقتل 3 إرهابيين أحدهم قيادي من داعش في صحراء الأنبار

2025-01-22 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار / عراق اوبزيرفر أكدت ‏قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، مقتل 3 إرهابيين أحدهم قيادي مهم من عصابات داعش في عمق صحراء الأنبار. وذكرت في بيان أنه “بعمل أمني نوعي ومتابعة ميدانية ومراقبة مكثفة استمرت لأسبوع، وبتخطيط وبإشراف مثمر من قيادة العمليات المشتركة وقيادة القوات البرية، وبكمين محكم من قبل قوة …

