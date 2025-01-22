حادثة "الكوستر" جريمة جنائية .. شرطة نينوى تطالب بعدم تداول مقطع الفيديو

2025-01-22 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح قائد شرطة نينوى اللواء فلاح الجربا، اليوم الأربعاء، بأن حادثة قتل سائق "الكوستر" هي جريمة جنائية بحتة، وليست مرتبطة بأي خلفيات إرهابية.

وقال الجربا في مؤتمر صحفي عقد بمقر مديرية الشرطة، إن "حادثة قتل سائق (الكوستر) حادث جنائي"، مبينا أن "التحقيقات اكتشفت ملابسات الجريمة خلال 6 ساعات فقط".

وأوضح، أن الجريمة "تحمل تفاصيل سابقة وقعت قبل عام 2003".

كما طالب الجربا بعدم تداول مقاطع الفيديو الخاصة بالجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من تأثير سلبي على سير التحقيقات، بالإضافة إلى الرعب الذي تحدثه في نفوس الأهالي.

وأكد أن نشر هذه المقاطع يعيق الجهات الأمنية في أداء مهامها ويؤثر على دقة التحقيقات.

وأشاد اللواء بدور الإعلام الهادف في دعم جهود الأجهزة الأمنية، داعياً إلى تعاون أكبر بين الإعلام والمجتمع لتجنب نشر ما يمكن أن يضر بالمصلحة العامة.

وكان مصدر امني في نينوى قد ابلغ شفق نيوز، الاثنين الماضي ، أن شرطة نينوى ألقت القبض على قتلة سائق حافلة "الكوستر"، مؤكداً انه حادث جنائي بطابع الثأر العشائري.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطع فيديو يظهر فيه متهمين اثنين يستقلان دراجة نارية وهما يطلقان النار على سائق حافلة "كوستر" يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني، في حي التأميم (شرقي الموصل) مما أثار ردود فعل واسعة في الشارع الموصلي.