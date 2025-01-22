ترامب عن فكرة شراء إيلون ماسك تطبيق "تيك توك": سأكون منفتحا إذا أراد شراءه

2025-01-22 15:05:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الولايات المتحدة





قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكون منفتحًا على فكرة شراء الملياردير إيلون ماسك تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي إذا رغب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في ذلك.وأضاف ترامب للصحافيين أمس الثلاثاء عندما سئل عن موقفه من إمكانية شراء ماسك للتطبيق: "سأكون منفتحًا إذا أراد شراءه".وتابع قائلًا: "لقد التقيت بأصحاب تيك توك، وهم من كبار الملاك. ما أفكر فيه هو أن أقول لأحدهم: اشترِ التطبيق وأعطِ نصفه للولايات المتحدة الأميركية"، بحسب "رويترز".



