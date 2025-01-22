العراق يشارك في معرض فيتور مدريد الدولي للسياحة

2025-01-22 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

شاركت رابطة شركات السفر والسياحة العراقية، اليوم الأربعاء، بجناح رسمي في معرض فيتور مدريد الدولي للسياحة العالمية.

وذكر بيان للرابطة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استكمالاً لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد الحكومي إلى العاصمة الإسبانية مدريد، والتي جرى خلالها تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين، شاركت رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، وبمعية وزارة الثقافة وهيئة السياحة، في معرض فيتور مدريد الدولي للسياحة".

وأضافت أن "المشاركة بجناح رسمي يمثل جمهورية العراق تُعَدّ الأولى من نوعها"، لافتة إلى أنه "شارك في الجناح عدد من شركات السفر والسياحة والفنادق من مختلف المحافظات العراقية وإقليم كردستان العراق".

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، بحسب البيان: إن "مشاركة العراق في معرض فيتور مدريد تمثل نقطة تحول في برنامج الوزارة الرامي إلى انفتاح البلد على المستوى السياحي العالمي، وإبراز أهم معالمه التاريخية والأثرية والسياحة الدينية، من خلال التسهيلات التي عملت عليها الحكومة لدعم السياحة الوافدة إلى البلد".

من جانبه، بيّن رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، حيدر عامر الدجيلي، أنّ "الهيئة الإدارية للرابطة عملت طوال الأشهر الماضية، وبالتنسيق مع سفارة العراق في مدريد ووزارة الثقافة وهيئة السياحة، على مشاركة الرابطة بجناح رسمي يمثل العراق لأول مرة، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص الذي يعمل على استثمار انطلاق فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية وجعل العراق واجهة سياحية عالمية تستقطب جميع السياح من مختلف بلدان العالم".

وأشار الدجيلي إلى أنّ "الرابطة أبرمت مذكرات تفاهم، وجرى توقيع عقود وبرامج سياحية بين الشركات الأجنبية والشركات العراقية المشاركة في الجناح"، مبيناً أنه" خلال المرحلة المقبلة سنستهدف تسويقَ وترويجَ أهم المعالم التاريخية والثقافية والأثرية على أرض بلاد الرافدين".