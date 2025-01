ثماني عشرة جامعة عراقية في تصنيف التايمز للتخصصات الأكاديمية 2025

2025-01-22 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن ثماني عشرة جامعة عراقية شاركت في تصنيف التايمز للتخصصات الأكاديمية للعام 2025.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تصنيف التايمز العالمي أعلن نتائج نسخته الخاصة بالتخصصات الأكاديمية للعام 2025 (World University Rankings by subject)".وأضاف أن "جامعات بغداد والأنبار والنهرين والتقنية الوسطى وديالى والتكنولوجية والمستنصرية وبابل والبصرة والموصل والقادسية وواسط والفرات الأوسط التقنية والتقنية الشمالية وتكريت وكربلاء وذي قار والمثنى حققت مراتب إيجابية موزعة بين تخصصات:▪️ Arts and Humanities▪️ Computer Science▪️ Education Studies▪️ Engineering▪️ Life Sciences▪️ Medical and Health▪️ Physical Sciences▪️ Social Sciences".وتابع أن "الجامعات العالمية تنافست في تصنيف التايمز للتخصصات للعام 2025 (https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject) على وفق ثمانية عشر مؤشرا ضمن معايير التدريس وبيئة البحث وجودة البحث ودخل الصناعة والنظرة الدولية".