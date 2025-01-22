نادي الميناء يحمّل وزارة الشباب مسؤولية توفير بيئة تدريبية مناسبة للأندية
2025-01-22 15:10:03 - المصدر: واع
بغداد – واع – عبد الرحمن حميد
أعرب نادي الميناء الرياضي، عن استيائه من تردي حالة ملاعب التدريب التي يستخدمها الفريق حالياً في مدينة البصرة، محمّلاً وزارة الشباب والرياضة وإدارة المدينة الرياضية مسؤولية تدهور أوضاع الملاعب.
وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي، حيدر عبدالكريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن " فريق الميناء منذ بداية الدوري يتدرب في المدينة الرياضية وتحديداً في الملعب المخصص لتدريبات المنتخب الوطني ذات الجودة العالية، ولكن تم نقله إلى ملعب الميناء، الذي يفتقر إلى المقومات اللازمة لتدريبات الفرق الرياضية"، لافتاً الى أن " إدارة النادي طالبت بتغيير الملعب باعتباره متهالكاً وتسبب بالكثير من الإصابات للاعبينا بسبب سوء الأرضية ".
وأضاف عبد الكريم، أن" إدارة نادي الميناء تحمل وزارة الشباب وإدارة المدينة الرياضية المسؤولية في توفير بيئة تدريبية مناسبة للفريق، مشدداً على أهمية تحسين أوضاع الملاعب في أسرع وقت لضمان استمرارية الأداء الجيد للفريق".
أعرب نادي الميناء الرياضي، عن استيائه من تردي حالة ملاعب التدريب التي يستخدمها الفريق حالياً في مدينة البصرة، محمّلاً وزارة الشباب والرياضة وإدارة المدينة الرياضية مسؤولية تدهور أوضاع الملاعب.
وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي، حيدر عبدالكريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن " فريق الميناء منذ بداية الدوري يتدرب في المدينة الرياضية وتحديداً في الملعب المخصص لتدريبات المنتخب الوطني ذات الجودة العالية، ولكن تم نقله إلى ملعب الميناء، الذي يفتقر إلى المقومات اللازمة لتدريبات الفرق الرياضية"، لافتاً الى أن " إدارة النادي طالبت بتغيير الملعب باعتباره متهالكاً وتسبب بالكثير من الإصابات للاعبينا بسبب سوء الأرضية ".
وأضاف عبد الكريم، أن" إدارة نادي الميناء تحمل وزارة الشباب وإدارة المدينة الرياضية المسؤولية في توفير بيئة تدريبية مناسبة للفريق، مشدداً على أهمية تحسين أوضاع الملاعب في أسرع وقت لضمان استمرارية الأداء الجيد للفريق".