اللجنة القانونية: تجزئة التصويت على القوانين انتهاك للأعراف الدستورية والشفافية

2025-01-22

المدى/خاصاعتبرت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، أن تجزئة التصويت على القوانين انتهاك للأعراف الدستورية والشفافية. وقال عضو اللجنة رائد المالكي، خلال حديث لـ(المدى): "نحن اعترضنا مراراً على عرض القوانين في جلسة واحدة أو ربطها ببعضها مع تجزئة التصويت على موادها"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء ليس فقط مخالفاً للدستور بل يتعارض مع […]

