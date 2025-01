5 دول عربية فقط أقل من العراق بتكلفة المعيشة

2025-01-22 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر حل العراق بمرتبة جيدة نسبيًا بتكلفة المعيشة حيث جاء في المتوسط ضمن الثلث الأخير للبلدان بتكلفة المعيشة عالميا وعربيًا. عالميًا، جاء العراق بالمرتبة 112 من اصل 139 دولة بتكلفة المعيشة وبلغت نقاطه 27 نقطة من 100 بتكلفة المعيشة، فيما تصدرت جزر فيرجن الامريكية بصفتها الاعلى تكلفة معيشية بالعالم على الاطلاق بـ98 …

