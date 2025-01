2025-01-22 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كردستان /عراق اوبزيرفر أعلن رئيس السن لبرلمان إقليم كردستان العراق محمد سليمان، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه نتيجة تأخر القوى السياسية الكردية من حسم ملف انتخاب هيئة الرئاسة. وقال سليمان: إن “القوى السياسية تأخرت في حسم الملفات الضرورية التي تهم مجتمع كردستان ونحن كجيل جديد لن نكون جزءاً من هذا الحالة المؤسفة”.

