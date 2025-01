2025-01-22 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق أوبزيرفر أعلنت وزارة التربية أن شعبة استرداد الأموال وتحصيل الديون الحكومية في مديرية الشؤون القانونية تمكنت من استرداد أكثر من مليار دينار عراقي خلال عام 2024. وأوضحت الوزارة أن عمليات الاسترداد استندت إلى تقارير المديريات العامة للتربية في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الإجراءات الرامية لمحاربة الفساد المالي …

The post وزارة التربية تسترد أكثر من مليار دينار خلال عام 2024 first appeared on Observer Iraq.