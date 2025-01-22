الصحة: شمول 460 ألف شخص من الرعاية الاجتماعية بالضمان الصحي

2025-01-22 16:20:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن خطط لتوسيع الشمول بالضمان الصحي في المحافظات، فيما فصلت الأعداد المشمولة لجميع الفئات.

وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ انطلاق قانون الضمان الصحي في 7/11/2023 وحتى اليوم، تم شمول أكثر من 1,000,160 مواطناً ضمن محافظة بغداد في منظومة الضمان الصحي"، مبينا أن "هذه الأعداد توزعت بين الموظفين مع أفراد عوائلهم، والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، والمتقاعدين، بالإضافة إلى المواطنين الذين انضموا بصفة اختيارية".

وأوضح، أن "عملية تطبيق قانون الضمان الصحي وتنفيذه تتبع إجراءات محددة، تتضمن تسجيل المشمولين في المنصة الإلكترونية، إذ يتم ذلك من خلال فرق هيئة الضمان العاملة في مقرات الوزارات المشمولة بالقانون، حيث يتم تسجيلهم في منصتي "أور" و"الضمان الصحي"، ومنحهم دفاتر، فضلاً عن منافذ تسجيل متنوعة، حيث وفرت الهيئة أكثر من 45 منفذاً لتوزيع دفاتر الضمان الصحي، تشمل مراكز ومستشفيات ومختبرات ومراكز أسنان وأجنحة خاصة".

وأشار، إلى أنه "تم شمول أكثر من 22 مؤسسة في المرحلة الأولى لإجراءات الضمان الصحي، وأكثر من 28 مؤسسة بين وزارات وهيئات مستقلة في المرحلة الثانية، كما تم شمول 460,000 شخص من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية مع أفراد عوائلهم، بناءً على توجيهات الحكومة ورئيس الوزراء، محمد شياع السوداني لدعم ذوي الدخل المحدود".

وبين، أنه "وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي، سيتم تطبيق القانون بشكل تدريجي، بما يتناسب مع عدد المشمولين والبنية التحتية للهيئة"، لافتا الى أن "الهيئة تخطط خلال عام 2025 لشمول 1,000,000 مضمون ضمن محافظة بغداد، مع التوسع إلى باقي المحافظات في عام 2026، حيث سيتم إكمال متطلبات الهيئة في تلك المحافظات خلال العام الحالي".