شبكة أخبار الناصرية: أصدر وزير التربية أمراً بتكليف مدير قسم جديد لتربية قلعة سكر خلفاً للمدير السابق حسين علي الخالدي. وبحسب وثيقة حصلت عليها شبكة أخبار الناصرية، فقد قررت وزارة التربية إنهاء تكليف حسين علي الخالدي بناءً على طلبه. كما تضمنت الوثيقة تكليف “سالم وحيد الزاملي” بمنصب مدير قسم تربية...

