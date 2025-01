2025-01-22 16:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن المستشفى البيطري في ذي قار اليوم عن خلو المحافظة بالكامل من مرض إنفلونزا الطيور، مؤكداً استمرار تنفيذ خطط الوقاية للحفاظ على صحة المجتمع وحماية الثروة الحيوانية. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أكد مدير المستشفى الدكتور علي حمود، أن عمليات التحري وزيارة حقول الدواجن أثبتت أن المحافظة خالية...

The post المستشفى البيطري في ذي قار يعلن خلو المحافظة من إنفلونزا الطيور appeared first on شبكة اخبار الناصرية.