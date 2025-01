ذي قار: الحماية الاجتماعية تدقق بيانات أكثر من 200 امرأة تجاوزت أعمارهن الـ100 عام

2025-01-22 16:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت مديرية الحماية الاجتماعية في ذي قار عن شروعها بتدقيق بيانات المستفيدات من الإعانة الاجتماعية في المحافظة، حيث تبين أن هناك 233 امرأة تجاوزت أعمارهن الـ100 عام، وتمتد أعمار البعض منهن إلى 125 سنة. وقال مدير الحماية الاجتماعية لشؤون المرأة نوفل عبد الحميد في تصريح لشبكة أخبار...

