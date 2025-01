الهجرة تكشف عن خططها لإغلاق مخيمات النازحين وزيادة منحة العائدين إلى 4 ملايين دينار

2025-01-22 16:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادكشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، عن جهودها المتواصلة لإغلاق مخيمات النازحين وإعادة الأهالي الى مناطقهم، وفيما أكدت زيادة مبلغ المنحة المخصصة للعائدين الى 4 ملايين دينار، أشارت الى عودة 4500 مواطن من العالقين على حدود أوروبا الشرقية. وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري إن "الأمر الديواني رقم 24007 ينص على إعادة النازحين وغلق […]

