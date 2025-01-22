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الانبار.. الاستخبارات العسكرية تطيح بمبتز ومنتحل صفة مدير مكتب وزير الدفاع

الانبار.. الاستخبارات العسكرية تطيح بمبتز ومنتحل صفة مدير مكتب وزير الدفاع
الانبار.. الاستخبارات العسكرية تطيح بمبتز ومنتحل صفة مدير مكتب وزير الدفاع
2025-01-22 16:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار/ عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بشخص انتحل صفة مدير مكتب وزير الدفاع بمحافظة الانبار بقصد ابتزاز جرحى الجيش. وقال المصدر في حديث لـ “عراق اوبزيرفر ” إن “الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على متهم بابتزاز جرحى الجيش وانتحال صفة مكتب وزير الدفاع بمحافظة الانبار”. وأضاف أنه “تمت اتخاذ الإجراءات القانونية أصولا …

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الانبار.. الاستخبارات العسكرية تطيح بمبتز ومنتحل صفة مدير مكتب وزير الدفاع

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