الانبار.. الاستخبارات العسكرية تطيح بمبتز ومنتحل صفة مدير مكتب وزير الدفاع

2025-01-22 16:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار/ عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بشخص انتحل صفة مدير مكتب وزير الدفاع بمحافظة الانبار بقصد ابتزاز جرحى الجيش. وقال المصدر في حديث لـ “عراق اوبزيرفر ” إن “الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على متهم بابتزاز جرحى الجيش وانتحال صفة مكتب وزير الدفاع بمحافظة الانبار”. وأضاف أنه “تمت اتخاذ الإجراءات القانونية أصولا …

