الدولار ينخفض في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

2025-01-22 17:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، فيأسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتينفي بغداد لتسجل 150850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذااليوم 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشارمراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيثبلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل100 دولار.

وفيأربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 150700 دينار لكل 100 دولار، وسعرالشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار.