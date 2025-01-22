وزير العمل يلبي طلب طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء مناسك العمرة

2025-01-22 17:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، (22 كانون الثاني 2025)، عن تلبية طلب الطفلة (نرجس ثائر كاظم) من ذوي الاحتياجات الطالبة في الرابع الابتدائي بمعهد النور للمكفوفين وارسالها لأداء مناسك العمرة، بعد ان عبرت عن رغبتها الشديدة في أداء هذه الفريضة الدينية.

وأكد وزير العمل في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة لدعم وتمكين ذوي الإعاقة وتوفير الفرص المتساوية لهم في المجالات كافة، بما في ذلك الحق في ممارسة الشعائر الدينية".

ولفت الى، ان "تلبية هذه الطلبات يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل لذوي الاعاقة، وتحقيق تطلعاتهم بما يسهم في دمجهم بشكل كامل في المجتمع".

يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لذوي الاعاقة، وتوفير الفرص المتكافئة لهم في مختلف المجالات.