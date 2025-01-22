2025-01-22 18:00:04 - المصدر: ايشان

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، ملابسات جريمة قتل غامضة لفتاة عُثر على جثتها في خزان ماء مخفية بصبة خرسانية. المديرية قالت في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “مفارزها تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة، بعد عثورها على جثة فتاة داخل خزان ماء بلاستيكي مغطى بطبقة خرسانية، وملقى في منطقة نائية”. وأضافت، أنه “فور […]

ظهرت المقالة أخفوا جثتها بصبة خرسانية.. تفكيك لغز جريمة قتل فتاة غامضة في بغداد أولاً على ايشان.



