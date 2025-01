كاساس: نحتاج التكاتف لتحقيق حلم المونديال

2025-01-22 18:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قال مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الاربعاء، إن الفترة المقبلة تحتاج الى التكاتف لتحقيق النتائج الايجابية. وذكر اتحاد الكرة في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال التقى بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب خيسوس كاساس في مقر رابطة دوري المحترفين في بغداد” وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش …

