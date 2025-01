للانضمام إلى ألمير سيتي.. علي جاسم يصل هولندا

2025-01-22 18:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

امستردام/ متابعة عراق اوبزيرفر وصل نجم منتخبنا الوطني علي جاسم لاعب فريق كومو الإيطالي إلى هولندا تمهيدًا للانضمام إلى صفوف فريق ألمير سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعام 2025. وفي وقت سابق، وافق نادي كومو الإيطالي على رحيل لاعبه الشاب علي جاسم إلى صفوف ألمير سيتي الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل …

