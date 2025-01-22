سببان يعطلان انتقال صلاح إلى باريس سان جيرمان

2025-01-22 18:25:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أسباب تعثر مساعي نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.وأشارت الصحيفة ،إلى أن "النادي الباريسي مصمم على ضم صلاح، رغم المنافسة الشرسة من الهلال السعودي، بالإضافة إلى رغبة ليفربول في تمديد عقد لاعبه".وأكد التقرير أن "باريس سان جيرمان لن يتحرك لضم صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لسببين رئيسيين: هما تعزيز الفريق لخط هجومه مؤخراً بالتعاقد مع الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا من نابولي الإيطالي والتخطيط للتعاقد مع صلاح في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول في 30 حزيران المقبل".يذكر أن محمد صلاح يخوض موسمه الثامن مع ليفربول بعد انضمامه للفريق في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي. وقد أعلن اللاعب المصري مراراً في الآونة الأخيرة أن المفاوضات بشأن تجديد عقده مع ليفربول تواجه صعوبات.