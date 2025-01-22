درجال وكاساس يبحثان استعدادات الوطني لمبارياته المتبقية ضمن تصفيات كأس العالم

2025-01-22 18:25:03 - المصدر: واع

بغداد – واعناقش رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم الأربعاء، مع مدرب المنتخب الوطني، خيسوس كاساس، استعدادات المنتخب للمباريات الأربعة المتبقية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم "عدنان درجال" التقى الجهازَ الفنيّ للمنتخبِ الوطني، وذلك في مقرِّ رابطة دوري المُحترفين في بغداد، وتم في الاجتماعِ مناقشةُ الأمور التي تتعلق بمسيرةِ المنتخبِ الوطنيّ من حيث استعداداته للاستحقاقاتِ المقبلة، وتقييم الأداء الفنيّ لآخر مشاركةٍ للمنتخبِ الوطنيّ والتي كانت في خليجي 26 في الكويت، إضافةً إلى مناقشةِ الخطط المستقبليّة لتطويرِ المنتخب والظهور بواقعٍ أفضل، خصوصاً أن المنتخبَ الوطني يمتلك حظوظاً قويةً في التأهل إلى كأس العالم بشكلٍ مباشرٍ من خلال المباريات الأربع المتبقية لأسود الرافدين".وأضاف البيان، أن"درجال تحدث عن عددٍ من المحاورِ الأساسية، و مناقشتها مع الجهاز الفنيّ، أبرزها تقييمُ الأداء السابق بعد كبوةِ خليجي 26 ،والاستعدادات القادمة، وتحديد الأهداف المستقبليّة، و أهمها الوصوُل إلى المونديال وتحقيق حلم الجماهير الذي طالَ انتظاره منذ آخر ظهورٍ للمنتخبِ الوطني في مونديال المكسيك عام 86" .وتابع البيان أن"مدرب المنتخب الوطنيّ "خيسوس كاساس" من جهته، تحدث عن منهاجِ وخطةِ عمله للمرحلة المُقبلة والتي تتطلب مزيداً من التركيزِ والمتابعة، خصوصاً أن هناك مباراتين مقبلتين في غايةِ الأهمية خلال شهر آذار المقبل أمام كل من الكويت و فلسطين ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026، وإن الظفرَ بنقاط هاتين المباراتين سيمنحنا فرصةً كبيرةً في الوصول إلى المونديال".وأشار كاساس - بحسب البيان - إلى "بعضِ الجوانب الفنية والأساليب المُتبعة في طريقةِ عمله سواء من حيث اختياراته للاعبين أو طرق اللعب أمام المنافسين، ومناقشة إمكانية استدعاء لاعبين جدد من الدوري المحلي أو المحترفين في الخارج"، مضيفاً أن "المدةَ المُقبلة تحتاجُ إلى تكاتفٍ وتعاونٍ من جميع الأطراف سواء من جماهير أو إعلام، ناهيك عن التعاون بين الإدارةِ والجهاز الفنيّ لتحقيقِ أفضل النتائج للمنتخبِ الوطنيّ".