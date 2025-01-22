"جثة داخل سيارة".. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة في الأنبار

2025-01-22 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (22 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل جريمة قتل وإلقاء القبض على القاتل بأقل من عشرين ساعة في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للداخلية تلقته "بغداد اليوم"، ان "قسم مكافحة إجرام الأنبار استخبر بوجود حادث قتل في منطقة الجزيرة على طريق سدة البوذياب، فتوجهت على الفور مفرزة من شعبة مكافحة إجرام الرمادي، والأدلة الجنائية الى محل الحادث، وعند الوصول تبين وجود عجلة صالون، وعند تفتيش العجلة تم العثور على جثة تعود للمجني عليه في صندوق العجلة، وعند الكشف على الجثة تبين وجود إصابة بمنطقة الرأس".

وأضاف البيان أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل للبحث عن الجناة ومن خلال جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة، والتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار، وخلية الصقور لمحافظة الأنبار، وتم التوصل الى مرتكب الجريمة وإلقاء القبض عليه بأقل من 20 ساعة، وضبط بحوزته السلاح المستخدم بالجريمة مسدس كولمبي، و3 ظروف فارغة".

ولفت البيان الى "التحقيق مع المتهم وتدوين أقواله واعترف صراحة بقيامه بالجريمة لوجود خلاف (حول مبلغ مالي)، وتم إجراء كشف الدلالة للمتهم، وتمت إحالته للمحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".



