الخنجر: سنعيد نازحي جرف الصخر والعوجة

2025-01-22 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى وصف رئيس تحالف "السيادة"، خميس الخنجر، اليوم الأربعاء، إقرار قانون العفو العام، بـ"الخطوة الأولى نحو تنفيذ كافة مطالب المحافظات المحررة"، فيما توعد بإعادة نازحي جرف الصخر والعوجة وبقية المناطق المحررة. وقال الخنجر في بيان تلقته (المدى)، "نبارك للأبرياء وذويهم صدور قانون العفو العام في البرلمان"، ولفت إلى أنه "وجهنا اليوم مكاتب شؤون المواطنين […]

