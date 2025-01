الكاردينال ساكو ينتقد تمرير قانون الاحوال الشخصية: تعديله يفكك النسيج الوطني

2025-01-22 19:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى انتقد زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، اليوم الاربعاء، تعديل قانون الاحوال الشخصية، فيما اشار الى ان تعديل القانون بتلك الصيغة، في القرن الواحد والعشرين، وعلى أيدي مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، “تعديل” يفكك النسيج الوطني. وقال ساكو في بيان تلقته (المدى)، انه "استجدّت مؤخراً إجراءات تستهدف المجتمع العراقي، كحقوق المرأة […]

