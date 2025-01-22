خطوات التقديم على قرض صندوق الإسكان (صور)

2025-01-22 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، (22 كانون الثاني 2025)، خطوات التقديم على قروض صندوق الإسكان.

كما نشرت وزارة الاعمار في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم (أضغط هنــــــــا)

يذكر ان وزارة الاعمار والاسكان، أعلنت بوقت سابق ، ان التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان سيبدأ في الثاني من شباط المقبل عبر منصة (آور) الإلكترونية الحكومية.

ونوهت الى ان "التقديم سيكون متاحاً على مدار 24 ساعة ويبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من اليوم المخصص لكل محافظة، ويستمر حتى نفاد المبلغ المخصص".

وحددت الإعمار "معايير المفاضلة التي تشمل موقع البناء، ونوع البناء، والعمر، والحالة الاجتماعية، وعدد الأولاد، مع مراعاة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تطبيق هذه المعايير في حال تجاوز عدد المتقدمين المبالغ المخصصة لكل محافظة".













