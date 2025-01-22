وزير الخارجية يدعو الشركات الفنلندية للمساهمة في جهود إعادة إعمار العراق

2025-01-22 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، الشركات الفنلندية للمساهمة في جهود إعادة إعمار العراق، فيما أكد على أهمية اعتماد لغة الحوار كوسيلة لتخفيف التوترات وضمان الاستقرار الإقليمي.وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى وزيرة خارجية فنلندا، إيلينا فالتونن، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس".وأضاف البيان، "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وتطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على التغيرات السياسية في سوريا".وأكد حسين - حسب البيان – على "أهمية الترابط الوثيق بين الأمن في سوريا والأمن الإقليمي"، مشيراً إلى أن "أي تأثير في أحدهما ينعكس على الآخر، وشدد على أهمية اعتماد لغة الحوار كوسيلة لتخفيف التوترات وضمان الاستقرار الإقليمي".ووجه الوزير - حسب البيان - دعوة للشركات الفنلندية للمساهمة في جهود إعادة إعمار العراق، مشيراً إلى "الفرص الاستثمارية الواعدة التي أتاحها الاستقرار الأمني في البلاد".ودعا فالتونن إلى "زيارة العراق للاطلاع على الأوضاع الأمنية والسياسية بشكل مباشر، والعمل على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".